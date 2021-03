»NSi pripravlja teren za uničenje nacionalnih taksi prevozov«

V Levici opozarjajo na prihod Uberja, ki nima lastnih vozil in zaposlenih voznikov

Velik zagovornik Uberja minister Jernej Vrtovec iz vrst NSi

© Borut Krajnc

"NSi odpira vrata Uberju in pripravlja teren za uničuje nacionalnih taksi prevozov," so zapisali v Levici, zato predlagajo črtanje spornih določb.

"S spremembami pod krinko inovativnosti in vpeljave digitalnih platform minister Jernej Vrtovec iz NSi prilagaja zakonodajo in omogoča najem prevoza z avtomobilom po poslovnem modelu ameriške korporacije Uber. Ta prinaša poslabšanje delovnih pogojev poklicnih voznikov v taksi prevozih, pospeševanje prekarizacije dela v taksi prevozih in uničenje nacionalnih taksi prevozov z nelojalno konkurenco. Ker se bo s spremembo zakonodaje delo taksistov le dodatno dereguliralo in prekariziralo, njihov položaj pa se bo poslabšal, v Levici z vloženimi amandmaji predlagamo črtanje spornih členov. Predlog novele zakona o prevozih v cestnem prometu ali t.i. “uber zakon” bo obravnavan v četrtek na odboru za infrastrukturo," so poudarili v Levici.

Uber je po njihovem sinonim za dumping, prekarizacijo in uničenje. "Čeprav se zdi, da bi lahko platforme kot je Uber prinesle inovativne spremembe na področju taksi prevozov, temu ni tako. Poslovni model Ubra in podobnih platform temelji na rezanju stroškov. Gre za model, ki stopnjuje outsourcing. Tako so v domeni zunanjega izvajanja pogosto delavci, fiksni kapital in celo stroški vzdrževanja," so dodali v sporočilu za javnost.

Opozarjajo, da Uber nima lastnih vozil in nima zaposlenih voznikov. "Ima zgolj nadzor nad digitalno platformo, prek katere si z dumpinškimi - nekonkurenčno nizkimi - cenami povsod po svetu poskuša zagotoviti monopol na trgu izvajanja taksi prevozov. To dosega s prenašanjem stroškov zagotavljanja storitev (nakup avtomobila, zavarovanje, gorivo, čiščenje, vzdrževanje itd.) na delavce, z zniževanjem njihovih dohodkov in zviševanjem produktivnosti z vsiljevanjem časovnih omejitev in nadzora, pri čemer mora na primer voznik Ubra v določenem času pobrati več kot enega potnika, če noče biti izključen iz aplikacije," so izpostavili.

"Uber pomeni revščino in gospodarsko opustošenje v branži prevozov."

Opozorili so, da Uber v desetletju svojega obstoja v svetu postal simbol najbolj surovega izkoriščanja in nelojalne konkurence, ki uničujeta nacionalne taksi prevoznike, zato se vse več mest in držav odloča za njegovo prepoved. "V Evropi so to že storili Frankfurt, Barcelona, Budimpešta in Sofija. Na Danskem je Uber nehal izvajati storitve, potem ko je država močno zaostrila regulacijo na področju taksi prevozov. Uber pomeni revščino in gospodarsko opustošenje v branži prevozov," so še zapisali v Levici.

Izpostavili so, da taksisti v Sloveniji že danes niso deležni najosnovnejših delavskih pravic, "njihov položaj je že dlje časa slab zaradi prekarizacije, neomejenega delovnega časa in nizkih plač". Ob tem so dodali, da pavice do bolniške ali dopusta v praksi skorajda ne poznajo. "Namesto da ministrstvo pod vodstvom Jerneja Vrtovca poskrbelo za izboljšanje slabega položaja voznikov taksistov, pa počne ravno obratno. S spremembo zakonodaje se bo njihovo delo dodatno dereguliralo in prekariziralo, njihov položaj pa poslabšal," so zapisali.

"Ker je odpravo že obstoječih minimalnih standardov, ki varujejo taksi prevoznike, škodljiva in sloni na deregulaciji, prekarizaciji in zniževanju delavskih pravic, v Levici predlagamo, da se vse posebne določbe za Uber črtajo iz predloga zakona ter da se Ubru v Sloveniji omogoči opravljanje taksi prevozov pod enakimi pogoji, kot veljajo za vse ostale taksi prevoznike," so sklenili v Levici.