Brezplačni testi z grgranjem

Po uspešni pilotni fazi v podjetjih in z več kot 330.000 zaposlenimi je PCR test z grgranjem zdaj brezplačno na voljo vsem Dunajčanom

Komplet za testiranje

© Lead Horizon / Michael Putz

Projekt "Vsi grgramo" je v prvi fazi zgolj dunajskih podjetjem zagotavljal brezplačne PCR teste na covid-19 z grgranjem, ki so jih zaposleni opravili kar sami doma pred računalnikom. Po uspešni pilotni fazi v podjetjih in z več kot 330.000 zaposlenimi je PCR test z grgranjem zdaj brezplačno na voljo vsem Dunajčanom. Za projekt so zagotovili dodatne laboratorijske kapacitete in možnosti oddajanja vzorcev, kar jim omogoča dnevno analizo do kar 200.000 vzorcev, po potrebi pa lahko kapacitete razširijo na 1,4 milijona vzorcev na teden.

Vsi zainteresirani si lahko s spletne strani www.allesgurgelt.at prenesejo črtno kodo, ki omogoča prevzem največ štirih kompletov za testiranje proizvajalca Lead Horizon v vsaki od 152 podružnic trgovca BIPA. Ko te porabijo, lahko uporabniki prevzamejo nove komplete.

Novost je samotestiranje z aplikacijo na računalniku, tablici ali pametnem telefonu. Oseba najprej potrdi svojo identiteto tako, da pred kamero drži osebno izkaznico, potni list ali zdravstveno izkaznico, kar velja kot digitalno dokazilo. Aplikacija nato posname grgranje, kar zagotavlja, da je test resnično opravila identificirana oseba. Doma odvzeti vzorec lahko nato uporabnik odda v 620 trgovinah in na bencinskih servisih REWE, na bencinskih servisih tudi ob nedeljah. Če uporabnik vzorec odda do 9. ure zjutraj, prejme rezultat v roku 24 ur. Testi so še naprej dostopni podjetjem, dodatno pa so na razpolago tudi šolam.