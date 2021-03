»Tragedija osamosvojitve je, da smo z njo izgubili samostojnost«

"Ta poziv k narodni enotnosti prihaja v času, ko so naše vladajoče elite enotne, med njimi in ljudstvom pa je vse globlji razkol. Oligarhične politične grupacije so se sicer pripravljene neusmiljeno tolči okrog kakšnih 'vrednot', vse pa so globoko vsidrane v neoliberalistični ideologiji in politiki. Pobile bi se okoli tega, kdo bo zasedel kak dobičkonosen položaj, vse pa sprejemajo sistem, ki sloni na teh položajih. Plenilski gon jih žene v drugotne konflikte, država pa je za vse plen. Na podlagi teh univerzalnih etičnih vrednot skupno uničujejo našo preteklost, sedanjost in prihodnost. Vse vodijo politiko, nasprotno nacionalnim interesom, vse kolaborirajo s tujimi centri moči. O tem bi veljalo govoriti ob tridesetletnici 'samostojne slovenske države'. Tragedija osamosvojitve je, da smo z njo izgubili samostojnost."

(Sociolog Tomaž Mastnak o izjavi Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) o spravi ob 30. obletnici samostojne slovenske države; via Dnevnik)