»Pravno huliganstvo« Janševe vlade

Evropska poslanka in predsednica SD Tanja Fajon je na Evropsko komisijo naslovila vprašanje o ustreznosti odloka Janševe vlade

Tanja Fajon

© Uroš Abram

Nekdanji pravosodni minister Aleš Zalar je vložil pobudo za oceno ustavnosti odloka o prehajanju meje. Svoj pravni interes je izkazal s tem, da je odlok razbil njegovo družino, saj živi v čezmejni zunajzakonski zvezi z avstrijsko državljanko, in posega v njegovo pravico do družinskega življenja.

V pobudi za oceno ustavnosti navaja, kot je povedal, vrsto argumentov proti odloku, ki je začel veljati v ponedeljek - med drugim da gre za povsem nesorazmeren in neprimeren ukrep, saj ne preprečuje vnosa novega koronavirusa, glede na to, da v našo državo še naprej lahko pride vsak.

Poleg tega odloku očita diskriminacijo vseh tujcev, ki imajo v Sloveniji prijavljeno začasno ali stalno prebivališče, v primerjavi s tujci, ki tega prebivališča nimajo in lahko »pridejo v državo in jo tudi mirno zapustijo«.

Ustavnemu sodišču Zalar zato predlaga, da razveljavi 11. člen odloka, ki prepoveduje potovanja osebam s prebivališčem v Sloveniji, do dokončne odločitve pa zadrži izvrševanje tega člena in sicer na način, da ustavno sodišče samo določi način izvrševanja tega člena. Predlaga tudi "absolutno prednostno obravnavo, saj so težko popravljive posledice že nastale, odpraviti jih je mogoče le s takojšnjo intervencijo sodišča, sicer bodo nepopravljive".

Že v torek je pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti oz. zakonitosti, s katero izpodbija odlok o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo zaradi obvladovanja epidemije covida-19, vložil odvetnik Matjaž Šaloven, in sicer v lastnem in tudi v imenu civilne iniciative Lastniki nepremičnin na Hrvaškem - odprite nam meje.

Po njihovi oceni odlok namreč neustavno in nezakonito posega v pravice do svobode gibanja, zasebne lastnine ter do uživanja in izvrševanja lastnine, so sporočili iz civilne iniciative.

S kritiko se je danes odzvala tudi evropska poslanka Tanja Fajon (S&D/SD).

»Neživljenjsko, nejasno, nedoločno in nesorazmerno. Pravno huliganstvo je očitno postalo pravilo, ko gre za sprejmanje predpisov vlade pod vodstvom Janeza Janše. Ne le da zadnji odlok vlade o določitvi pogojev za vstop v Republiko Slovenijo ne zadošča osnovnim pravnim načelom, pač pa najverjetneje grobo posega tudi v temeljne pravice EU. Zato sem na Evropsko komisijo naslovila vprašanje o ustreznosti odloka s pravnim redom EU,« je ob vložitvi vprašanja Evropski komisiji dejala Tanja Fajon.

»Evropska unija, in upam da še tudi Slovenija, temeljita na vladavini prava. Eno od načel pravne države (2. člen slovenske ustave) zahteva, da so predpisi jasni in določni, tako da je mogoče nedvoumno ugotoviti vsebino in namen norme. Odlok nesorazmerno posega v osnovno pravico do gibanja, grobo in nedovoljeno pa posega med drugim tudi v temeljno pravico EU do prostega pretoka delavcev, določeno v 45. členu pogodbe o delovanju EU. Vladni odlok se pravu in osnovnim pravnim načelom posmehuje, kar je nesprejemljivo,« je dodala Tanja Fajon, sicer predsednica SD.

»Zaradi nevarnosti kršenja pravnega reda EU s strani Slovenije Evropsko komisijo sprašujem, ali je z omenjenim odlokom seznanjena ali ga nedvoumno razume?«



Tanja Fajon,

SD/S&D

»Zaradi nevarnosti kršenja pravnega reda EU s strani Slovenije Evropsko komisijo sprašujem, ali je z omenjenim odlokom seznanjena ali ga nedvoumno razume? Prav tako pa tudi, ali namerava Komisija preučiti skladnost odloka s pravom EU in kako namerava v primeru kršitev ukrepati,« je izpostavila.

Dodala je, da to, koliko pravo pomeni Janševi vladi, je priča vse več pobud za oceno ustavnosti, pri čemer je neustavnost v več primerih odlokov pritrdilo tudi že ustavno sodišče. »Zato pozdravljam pobudo o ustavni oceni tudi zadnjega odloka, ki ga je že včeraj vložila civilna iniciativa Odprite nam meje, saj je to še edini način za zavarovanje ustavnega reda, ki ga ta vlada neprestano in vztrajno ruši,« je sklenila poslanka.