Janković: »Kacin se očitno igra z zdravjem ljudi v Ljubljani«

IZJAVA DNEVA

"Gospod Jelko Kacin se v svojem slogu »pejmo se mal' hecat« očitno igra z zdravjem ljudi v Ljubljani. Poskuša se ukvarjati z organizacijo dela Zdravstvenega doma Ljubljana in z logistiko tako, da nam organizira prostore za cepljenje, katerih ne potrebujemo, saj imamo v Mestni občini Ljubljana na voljo zadosti svojih primernih objektov. Naj gospod Kacin preneha s tem in se raje posveti tistemu, za kar je zadolžen – naj zagotovi zadostno število cepiva v Ljubljani. S pravočasno informiranostjo in dobavo cepiva je Zdravstveni dom Ljubljana, ki ima 1.600 izvrstnih sodelavk in sodelavcev, zmožen cepiti 40.000 ljudi na teden."

(Zoran Janković, župan Ljubljane, vladnemu koordinatorju za cepljenje Jelku Kacinu sporoča, da prestolnica ne potrebuje dodatnih prostorov za cepljenje, temveč zadostne količine cepiva, na kar tudi ves čas opozarja)