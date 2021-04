Incident v Bruslju

Med javljanjem v Bruselj je Janez Janša predvajal tudi utrinke iz arzenala manipulacij: demonstracije civilne družbe, ki je leta 2016 preprečila nacionalističnim demonstrantom, da bi napadli azilni dom na Kotnikovi, naslovnice Mladine (ki redno gostujejo v galerijah in na razstavah po Evropi) in fotografijo »globoke države« na državni proslavi (Milan Kučan že skoraj 19 let ni predsednik, Branko Masleša že pet let ne vodi vrhovnega sodišča, Janez Stanovnik pa je lani umrl).