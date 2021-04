Bodo po novem kaznivi tudi transparenti, ki so žaljivi do javnih funkcionarjev?

Hojs s čutnostjo proti protestnikom

Na predlog ministra za notranje zadeve so bile v novelo o debirokratizaciji podtaknjene določbe, po katerih bodo policisti protivladnim protestnikom lahko brez razprave in brez zapisnika pisali položnice za transparente, ki bi bili žaljivi do funkcionarjev. Globa bo znašala do tisoč evrov.

© Robert Balen, Večer

Kakor pri protikoronskih ukrepih se Janševa vlada tudi v debirokratizacijski noveli ni mogla upreti podtikanju kukavičjih jajc s širjenjem pooblastil svojega represivnega aparata. Kot smo v Mladini že obširno pisali, želi s predlogom omenjenega zakona bistveno zmanjšati pravno varstvo državljanov pred policijo v primerih, ko naj bi storili kakšen prekršek. S tem bi med drugim bistveno poenostavili delo policistov, ki pred parlamentom popisujejo protestnice in protestnike.

Za potrditev, da ste storili prekršek, policistom ne bo več treba sestavljati zapisnika in vanj vključiti vaše plati dogodka; zadostovala bo osebna zaznava uradne osebe, v zakonu opredeljena kot »takrat, kadar pooblaščena uradna oseba vse znake prekrška zazna neposredno s svojimi čutili, torej kadar je fizično navzoča ob storitvi prekrška in sama na podlagi lastnega opažanja ugotovi njegove znake«. Vaša navzočnost in vaše zaznave ne bodo več štele, temveč boste avtomatično dobili položnico. Nikakršno presenečenje, če vemo, da avtor te zamisli ni Simičev strateški svet, ki je uradno oblikoval novelo o debirokratizaciji, temveč gre za člene, ki so se v njej znašli na izrecno željo ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa.

Kot je v svojem odzivu na predlog zapisala informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik, bi uzakonitev Hojsovih želja pomenila bistven poseg v človekovo pravico do poštene obravnave, ki je temelj sodobnega pravnega reda: »S črtanjem navedenih obveznosti se zmanjšujejo pravice kršitelja v postopku, zlasti njegova pravica do izjave o očitanem prekršku pred izdajo plačilnega naloga ter pravica do vložitve uspešnega pravnega sredstva.« In še en dokaz, da so Hojsovi podtaknjenci v debirokratizacijski noveli dejansko naperjeni proti protivladnim protestnikom – policisti bodo po opisanem postopku pisali globe v znesku med 500 in 1000 evrov za transparente, ki bodo po njihovi presoji vsebovali vsebino, žaljivo do javnih funkcionarjev. Tudi če bo resnična.

Vladna mega novela vsebuje še nekaj spornih določil, ki tlakujejo pot v policijsko državo. Če boste več kot dva tedna odsotni z naslova svojega stalnega bivališča, boste morali »pristojnemu organu« sporočiti naslov svoje elektronske pošte ali pa nov naslov za vročanje pošiljk. Če boste torej šli na daljši dopust, boste morali upravni enoti ali pa nemara kar policiji sporočiti, kako dolgo vas ne bo ter kje in kako boste dosegljivi. Kako naj bi to komurkoli poenostavilo življenje in prihranilo dragoceni čas, vedo samo avtorji skropucala o »debirokratizaciji«. Gotovo pa bo to oblasti olajšalo nadzor nad gibanjem državljanov in državljank.

