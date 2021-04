Kukavičja jajca

Prenašanje pristojnosti na senčne institucije, prek katerih predstavniki kapitala netransparentno oblikujejo ključne »reforme«, kaže, čigav podtaknjenec je Janševa vlada

Svetovalna skupina Mateja Lahovnika, ki snuje protikoronske svežnje, je eden od primerov neformalne tvorbe, ki netransparentno in brez odgovornosti sprejema pomembne odločitve. Ko je bila oblikovana, so menedžerska združenja takoj pozvala Janšo, naj jih skupina »čim bolj« vključi v svoje delo. Kar se je tudi zgodilo.

© Anže Malovrh, STA

V popularni kulturi je dobro poznan koncept kukavičjega jajca, drobcev vsebine, ki jo avtorica ali avtor skrije v svoj izdelek, četudi z njim nima zveze. Risarji zgodnjih Disneyjevih risank so v slednje radi vtaknili kakšno sličico s falusnim simbolom ali golim ženskim telesom, razvpiti metalski bendi so med svoje rife nasneli sublimna satanistična sporočila, programerji Amazonove elektronske asistentke Alexa naj bi robotove odzive obogatili z vrsto legendarnih dovtipov iz priljubljenih serij in filmov (»Alexa, koga boš poklicala? Izganjalce duhov!«). Z enako lahkotnostjo, kakor da bi šlo za neškodljive risanke ali popevke, ki naj bi življenje slehernika naredile malce znosnejše, nas pri sprejemanju izjemno pomembnih predpisov zavaja vlada Janeza Janše. S to razliko, da so velikonočna jajca, ki jih skriva med zapletene paragrafe, tako zelo pokvarjena, da lahko dodobra usmradijo celotno slovensko družbo.