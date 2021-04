Pravica do opozicije

Janša je poskušal zamenjati predsednika državnega zbora, a doživel poraz

Trije poslanci SMC in en poslanec stranke DeSUS so ustanovili novo poslansko skupino

© Borut Krajnc

Med ljudmi, novinarji, analitiki, politiki, zaskrbljenimi občani na družbenih omrežjih, se je razširilo mnenje, da sta vlaganje interpelacij in sklicevanje referendumov nekaj nesmiselnega, nedržavotvornega, potrata časa in denarja, da so vse to nemočni poskusi rušilne opozicijske strani, ki so že vnaprej obsojeni na neuspeh.