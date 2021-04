»Če je bila osamosvojitev Slovenije pomlad, je bil punk zima«

IZJAVA DNEVA

"Glede na to, da to ministrstvo napoveduje ustanovitev Muzeja slovenske osamosvojitve, se je treba zavedati, da je bil punk predigra osamosvojitvene zgodbe Slovenije, bil je disidentstvo pred tistim disidentstvom, ki so ga nekateri starejši salonski revolucionarji lepo unovčili in ga še zmeraj prodajajo. Metaforično bi dejal, da če je bila osamosvojitev pomlad, je bil punk zima. Ne vem sicer, kaj nameravajo izpostaviti v tem načrtovanem muzeju, vendar menim, da so za izpričanje celotne zgodbe potrebni tako rekoč vsi letni časi."

(Esad Babačić, pesnik, publicist in nekdanji frontman (post)punk zasedbe Via Ofenziva, o tem, da bi moralo ministrstvo za kulturo resno razmisliti o ustanovitvi Muzeja punk kulture; v intervjuju na MMC RTV SLO)