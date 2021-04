»V prve vrste morajo stopiti športniki, ki so preveč tolerantni, ko se oblast norčuje iz njih«

IZJAVA DNEVA

"Kriza je razkrila, da je šport zelo krhek in premalo enoten, da bi zbral dovolj poguma in odločneje branil svoje interese. Protestna pisma, ki jih na vladni naslov neprestano pošiljajo velike športne zveze z olimpijskim komitejem na čelu, so vseskozi brez učinka. Ker zvonijo vsi alarmi, je skrajni čas za javno manifestacijo športa, ki naj v naslednji vladi zahteva samostojno ministrstvo. V prve vrste morajo stopiti vplivni športni funkcionarji in vrhunski športniki, ki so preveč tolerantni, ko se brezbrižna oblast norčuje iz njihovega dela. Naj ne pozabijo, da imajo za seboj ljudstvo, ki ga v tej državi zares poenotijo samo še izjemne športne zgodbe."

(Novinar Matej Grošelj v komentarju o tem, da Janševa vlada epidemijo izkorišča za brezsramno uničevanje športa in mu s škodljivimi ukrepi sporoča, da je nepomemben del družbenega sistema; via Dnevnik)