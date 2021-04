Janković: »Kacinovih izjav ni vredno komentirati«

Ljubljanski župan se je ostro odzval na Kacinove kritike o vrsti za cepljenje na Gospodarskem razstavišču

Jelko Kacin v izjavi za TV Slovenija

© RTVSLO

Na največjem cepilnem mestu v državi je bila včeraj dopoldne precejšnja gneča, starostniki, ki so bili vabljeni na cepljenje, so čakali tudi več ur. V Zdravstvenem domu Ljubljana so za TV Slovenija pojasnili, da je gneča nastala, ker se nekateri niso držali naročenega termina in prišli na cepljenje bistveno prej, nato pa so sledile še tehnične težave.

"Informacijski sistem je namreč na isti termin naročal podvojeno število pacientov," so dodali. Da so cepljenje pospešili in da se je gneča po enajsti uri vendarle sprostila, so vpoklicali dodatne medicinske ekipe in administratorje. Za neljubi dogodek so se ljudem že tudi opravičili.

Manj navdušen nad dogajanjem na Gospodarskem razstavišču pa je bil nacionalni koordinator za cepljenje Jelko Kacin. "Vse, kar je bilo o tem treba povedati, je povedal že župan, ki trdi, da ne potrebuje nobene dodatne pomoči, da je eno cepilno mesto dovolj. Mislim, da se bodo o tem pogovorili v Zdravstvenem domu Ljubljana in z županom, ki je ustanovitelj te ustanove. Slovenska vojska jim je ponudila svoje cepilno mesto, kjer cepijo pripadnike vojske, policije in še nekaterih struktur. Ampak za zdaj Ljubljana pomoč odklanja," je povedal za TV Slovenija. Ob vprašanju, da naj bi v ZD-ju Ljubljana odpovedal informacijski sistem, pa je Kacin dejal: "Te težave imajo že od vsega začetka, in kar zadeva informacijski sistem, so v bistveno slabšem položaju kot številne manjše občine. To jim ne gre od rok."

Na Kacinovo kritiko se je odzval župan Ljubljane Zoran Janković. "Je škoda, da mu sploh kaj odgovorim, on še vedno nastopa 'pejmo se mal hecat'," je poudaril za TV Slovenija. Kot je pojasnil, za zdaj po vključitvi dodatnih prostorskih kapacitet ni nobene potrebe, ker v tem trenutku na Gospodarskem razstavišču uporabljajo samo eno dvorano, na razpolago pa imajo še tri. "Kacin naj poskrbi za tisto, za kar je zadolžen: naj pripelje dovolj cepiva – njegovih izjav ni vredno komentirati, ker on svojega dela ne opravlja," je dejal Janković in dodal, da je tudi sicer prostorskih rezerv dovolj, uporabili bi lahko tudi Stožice in Tivoli. Vse, kar potrebujejo, pa so le še zadostne količine cepiva, meni.