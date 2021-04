FOTOGALERIJA: Spomenik vladi (v odhajanju)

Včeraj so na Trgu republike odkrili spomenik, ki bo vladajoče v tem času opominjal na dejstvo, da se jim čas neustavljivo izteka

© Borut Krajnc

"Ljudje smo jezni, ogorčeni ter na meji svojih zmogljivosti in potrpežljivosti, ker nas vlada vseskozi zavaja in se pretvarja, da gre za zajezitev epidemije in ukrepe, ki naj bi nas rešili. Vendar pa je že v nedeljo ob posvetu na Brdu pri Kranju postalo jasno, da vlada ponovno izrabila epidemijo za svoje lastne interese. Ukrepe, ki jih je predlagala strokovna skupina, je vlada priredila po svoje, s tem pa poskrbela, da so postali popolnoma nesmiselni, da ljudje nimajo zaupanja vanje in v vlado, s čimer je spet ogrozila naša življenja," so zapisali v protestniškem gibanju.

Strokovna skupina je predlagala popolno zaprtje države, torej tudi gospodarstva. Vendar pa je minister Počivalšek izsilil in prilagodil ta ukrep na način, da gre samo za “priporočilo gospodarstvu” Zato večina gospodarstva deluje običajno, delavke in delavci hodijo v službo, poskrbeti pa morajo še poskrbeti za varstvo svojih otrok, ki zdaj ne morejo v vrtce in šole.

H katastrofalni situaciji dodatno "prispeva" nesposobnost Kacina kot odgovornega za cepljenje. "Ta se bolj ukvarja s promocijo vojske in v vojašnicah odpira postaje za cepljenje, ki naj bi sprejele ogromne kapacitete ljudi, ob tem pa stroka jasno odgovarja, da to ni potrebno, ker potrebnega cepiva sploh nimamo, saj ga "minister za zdravje" Janez Janša namerno ni nabavil. Z napadi na Olimpijski komite in na ZD Kočevje, ki je vzoren primer organiziranja, samo potrjuje dejstvo, da je povsem brez potrebnih sposobnosti, da bi dejansko lahko opravil naloge, ki jih njegova funkcija zahteva," so zapisali v protestniškem gibanju.

Zato vladi sporočajo: "Ne igrajte se z nami! Ne igrajte se z našimi življenji! Vaše zlorabe oblasti in vašega “hecanja” bo prej ali slej konec. Naredite edino možno odgovorno stvar in razpišite predčasne volitve ali pa se pripravite na posledice jeze, besa in ogorčenja, ki ga z vsakim dnem dodatno podžigate!," so še zapisali.

Več utrinkov v fotogaleriji Boruta Krajnca in Janeza Zalaznika.