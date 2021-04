»Ubogamo zato, ker moramo in ne zato, ker bi bilo to edino logično«

IZJAVA DNEVA

"Kar je meni nelogično, je to, koliko opažam policije vsepovsod. Zdi se mi povsem nelogično, da imamo opraviti z nečim, kar je neoprijemljivo, kar ne vemo natanko, kako deluje, vse, kar je vizualnega okrog nas, pa je neka represija. Zdi se mi, da je ta trenutek, ko je k nam prišel novi koronavirus, samo razgalil to, kar se nam dogaja, in to je večja militarizacija družbe. Zdi se mi, da nas, prebivalce, jemljejo kot nekakšne otroke. Ne dovolijo nam, da prostovoljno sledimo temu, kar govorijo strokovnjaki, ampak nam ves čas grozijo z nekimi kaznimi, sankcijami, skratka, ubogamo zato, ker moramo, ne zato, ker sami ugotavljamo, da bi bilo to edino logično."

(Vizualna umetnica in politična ilustratorka Samira Kentrić, ki trenutno upodablja 30 let osamosvojitve, v intervjuju v oddaji NaGlas! na TV Slovenija. Njene risbe o tem, kako je epidemija novega koronavirusa zarezala v naš vsakdan, bodo konec junija objavljene v reviji Borec.)