»Tehnologijo, ki brez privolitve posega v našo zasebnost, je treba prepovedati«

IZJAVA DNEVA

"Dve najbolj nevarni obliki uporabe umetne inteligence sta robotsko orožje (denimo avtonomni vojaški brezpilotni letalniki, op. p.) in sistemi za prepoznavanje obrazov. Robotsko orožje je sicer prepovedano, prepoznavanje obrazov pa ni. Nadzor je lahko nad komerkoli izveden brez sodelovanja ali privolitve te osebe. To spodkopava demokratične vrednote in temeljne pravice državljanov Evropske unije. Državljanske pravice so tako postavljene na stranski tir. Državljani bodo v prihodnosti izpostavljeni osebnemu profiliranju in izkoriščanju, ženske in manjšine bodo deležne diskriminacije, nadlegovanja in nasilja, ki ga izvajajo uporabniki interneta, podjetja in avtoritarni režimi. Vemo, da se bo to zgodilo in kako se bo zgodilo, ker se to pravzaprav že dogaja, le da je slabo vidno. Nevidnost onemogoča odpor na osebni ravni, zato nam preostane zgolj odpor s pomočjo politik. Tehnologijo, ki brez privolitve posega v našo zasebnost, je treba prepovedati."

(Marta Peirano, novinarka in dolgoletna zagovornica prostega programja, digitalne zasebnosti in radikalne decentralizacije kritične infrastrukture, o tem, da bodo državljani v prihodnosti izpostavljeni osebnemu profiliranju in izkoriščanju; via Dnevnikov Objektiv)