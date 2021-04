»Policijska ura ni vzdrževalni ukrep, a hkrati zelo globoko posega v naše pravice«

IZJAVA DNEVA

"Policijska ura je ukrep, ki ga kot epidemiolog vidim kratkotrajnega. To ni vzdrževalni ukrep, a hkrati zelo globoko posega v naše pravice. Je izjemen ukrep za izjemne bolezni, ebolo na primer. Zdaj ga uporabljamo za drugačno bolezen, v paketu lockdowna je smiseln, ker na tak način zminimaliziraš vse kontakte. Vzdrževati ga tako dolgo pa pomeni, da premikaš tveganje iz zunanjih prostorov v notranje. Raje bi videl ljudi, da se družijo zunaj in ohranjajo razdaljo, namesto da iščejo rešitev na najbolj tvegan način. V podzemni garaži, na primer. Lahko razumem ta ukrep v kriznem trenutku štirinajstih dni lockdowna, potem pa ga sprostiš. In razmišljaš o nadomestnem ukrepu. Odpreš teraso, ki je pravzaprav epidemski ukrep, ker premakneš zbiranje ljudi na nadzorovan način, na odprt prostor, z razdaljo. Ki je tudi bolj varen."

(Dr. Mario Fafangel, epidemiolog in vodja Centra za nalezljive bolezni na NIJZ, o tem, da je policijska ura, ki traja že peti mesec, najbolj sporen ukrep, ki bi ga najprej ukinil; v intervjuju za spletni portal Obala plus)