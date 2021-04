»Zelo me žalosti, da so mnogi kristjani del črede, ki slepo sledi nekomu, ki ni ne demokrat ne kristjan«

IZJAVA DNEVA

"Ko se mi očita, da sem slaba kristjanka, ker kritiziram dejanja trenutnega predsednika slovenske vlade, se sprašujem, po kakšnih kriterijih ljudje pridejo do takšne sodbe in sklepov. Laganje, manipulacije, širjenje sovraštva in zla, namerne delitve, diskreditacije pod lažnimi profili in grožnje so manire, ki niso demokratične, še manj pa krščanske. Zelo me žalosti, da so mnogi kristjani del črede, ki naseda takšnim manipulacijam in slepo sledi nekomu, ki ni ne demokrat ne kristjan in tudi desnica ne, kvečjemu skrajni desničar."

(Ljudmila Novak, krščanska demokratka in po zadnjih javnomnenjskih raziskavah najbolj priljubljena političarka v Sloveniji, v intervjuju za rubriko Fokus na Pop TV o predsedniku vlade Janezu Janši, ki po njenem ni ne demokrat ne kristjan, temveč skrajni desničar)