Župnik priporoča, da cerkvi darujete toliko, da vas vsaj malo zaboli

ZNESEK DNEVA

"Vsak naj daruje po svojih močeh, vendar toliko, da ga ne bo sram, če bi komu moral povedati, koliko je vrgel! Vrzi toliko kolikor moreš, kolikor te vsaj malo zaboli in - v nespameti govorim - če se že hočeš pohvaliti, toliko, da bi te drugi občudoval. Navajajmo otroke in mlade na velikodušno darovanje. Nekaj let nazaj sem priporočil 50 evrov. Ostajam pri tem priporočilu. Letos kar vsem, ker je bila karantena."

(Ihanski župnik, ki se je že predlani proslavil s priporočilom, koliko naj kristjani ob veliki noči darujejo v cerkveno pušico, v javnem obvestilu vernikom. Župnik je izračunal, da vernik vsako nedeljo daruje v povprečju 80 centov – zato naj tisti, ki cerkev obiščejo le ob največjem krščanskem prazniku, po njegovem darujejo 50 evrov in s tem "pravično poravnajo zamujeno". Letos bi morali, ker je bila karantena, po njegovem 50 evrov darovati kar vsi; via 24ur.com)