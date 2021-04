»Ne kupim razlage, da ste bili leto dni nazaj neumni in da zdaj niste več«

IZJAVA DNEVA

"Ne kupim te vaše načelnosti in tega vašega spreobrnjenja. Ne kupim razlage, da ste bili leto dni nazaj neumni in da zdaj niste več. Ne kupim, da niste več ne SMC, ne DeSUS, ne vladna koalicija. Ne kupim, ker ta vladna koalicija ste prav vi. Vi, ki ste se pred enim letom odločili verjeti, da bo koalicijska pogodba odpravila strahove civilne družbe. Pa da boste liberalni korektor. Pa da boste kot posamezniki znotraj koalicije imeli moč. Pa da bodo vaša lastna temeljna prepričanja ostala neokrnjena. Vi, prav vi ste Zdravko Počivalšek in Aleksandra Pivec. In vi ste Janez Janša. Ker brez vas njegove vlade ne bi bilo. In ker se časa ne da prevrteti nazaj. Žal."

(Pisatelj in režiser Goran Vojnović o tem, da ne more ploskati načelnosti Janje Sluga, Branislava Rajića, Igorja Zorčiča in Jurija Lepa, ki nas je za dobro leto dni obsodila na vlado Janeza Janše; via Dnevnikov Objektiv)