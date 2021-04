Logar: »Šole se ne glede na vse odprejo 12. aprila«

IZJAVA DNEVA

"Vsekakor se šole lahko odprejo ne glede na to, ali bodo testi dostopni ali ne, predvideva se, da bodo testi do 12. dobavljivi, potem pa so tu še logistične težave, seznaniti je treba učence, kako se jih uporablja, učitelje, kaj bodo morali pri tem upoštevati, nekatere stvari je treba še skoordinirati, a šole se ne glede na vse 12. odprejo."

(Vnovično odprtje šol za vse je predvideno za ponedeljek, 12. aprila, ne glede na začetek samotestiranja dijakov in osnovnošolcev. Tovrstno testiranje je po mnenju Mateje Logar, vodje strokovne skupine, smiselno, ni pa pogoj za vnovično odprtje šol.)