Še eno uničenje spomenika partizanom

Skrunitev spomina na osvoboditelje

Skrunitev spomenika NOB

Ob letošnji 80. obletnici vojaškega napada fašistične Italije in nacistične Nemčije na Jugoslavijo, se vrstijo tudi uničenja spomenikov NOB. Zadnja tarča vandalov je bil spomenik padlim partizanom Cankarjevega bataljona, ki stoji na Pasji ravni nad Črnim vrhom. Neznani storilci so ga uničili ter popisali z besedami »pridruži se nam« in »SDS«.

Borci Cankarjevega bataljona, so se na tem mestu borili proti nemškim policijskim silam 25. in 26. decembra leta 1941. Znameniti partizanski bataljon pa se je prav od tu premaknil v Dražgoše in tam bojeval znano Dražgoško bitko med 9. in 11. januarjem leta 1942.

"Pohodniki smo bili v dopoldanskih urah 5. aprila nemalo presenečeni, ko smo našli grdo oskrunjen spomenik borcem Cankarjevega bataljona. Spominska plošča je bila iz spomenika izruvana in poškodovana ležala na tleh. Na mestu, kjer je bila prej plošča, pa je bil viden napis »Pridruži se nam – SDS«. Gre za vandalizem brez primere, ki diskvalificira vse pozive k spravi. Ni slučajno, da se je to zgodilo ravno na tem mestu, saj je to stičišče dveh volilnih okrajev, v katera so bili izvoljeni najvidnejši predstavniki te stranke v parlament. Na škofjeloški strani v volilnem okraju Gorenja vas - Poljane poslanec Žan Mahnič in na Polhograjski strani Anže Logar. Očitno se SDS čuti tu zelo močan in si lahko privošči takšne grobe provokacije," nam je sporočil bralec, ki je poškodovanje spomenika naznanil tudi policiji. "Čez pol ure sem prejel povratni klic Policijske postaje Škofja Loka, da je bil dogodek že prijavljen in da ga bo raziskovala Policijska postaja Ljubljana Vič, ker je spomenik ravno na meji dveh policijskih uprav. Čez eno uro, ko smo se vračali mimo spomenika z vrha Pasje Ravni je nekdo še poskusil zbrisati pisanje »Pridružite se nam!«, kar mu je v veliki meri tudi uspelo," je dodal.

Sporočilo na uničenem spomeniku NOB

Skrunitev spomenika NOB