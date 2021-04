Janković: »Na to, zakaj naju z Janšo povezujejo, ne znam odgovoriti«

IZJAVA DNEVA

"Z Janezom Janšo nisem govoril zadnje tri ali štiri mesece. V prvi fazi pandemije sva se slišala, povedal sem svoje stališče, da če je nekaj dobro za Ljubljano, ki je najbolj poseljena in ima največ obiskovalcev, je dobro tudi za celotno Slovenijo. Od takrat se nisva slišala. Nazadnje sva se srečala, ko smo predlagali poglobitev železniške proge v Ljubljani. Takrat so bili zraven še ministra Zdravko Počivalšek in Jernej Vrtovec ter gospoda Jože Mermal in Bojan Albreht. Vlada je predlog sprejela, in če se to uresniči, bo to velika pridobitev za Ljubljano. Na to, zakaj naju povezujejo, ne znam odgovoriti. Mogoče nekomu to preprosto ustreza. Sva si pa v odnosu do predpretekle zgodovine diametralno nasprotna - zagovarjam partizane in NOB, ki so nas rešili največjega zla 20. stoletja: fašizma in nacizma. Pripadam levi politični opciji tudi zaradi odnosa do sodelavcev in spoštovanja do njihovega dela. Moj moto je, da živimo skupaj in spoštujemo vse različnosti."

"Absolutno obsojam njegovo tvitanje, ker je škodljivo, tudi zanj. To je eden od razlogov, zakaj nočem pisati SMS-ov. Da ne bi česa slišal ali prebral, postal nervozen in bi bili prsti hitrejši od pameti. Sem zelo zahteven do sebe in tudi do drugih, nikoli pa nočem nobenega osebno žaliti. To je moj moto. Tudi to, da se skrivaš za anonimko, kot recimo Kopriva, je nerazumljivo. Podpišem se na vse liste, tudi če to ni potrebno."

(Župan Ljubljana Zoran Janković o tem, ali obstajajo povezave med njim in predsednikom vlade Janezom Janšo ter kaj meni o njegovem tvitanju; v intervjuju za časnik Večer)