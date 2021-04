Ukradli tudi osebne podatke Tonina in Koritnika

Žrtvi hekerjev tudi dva ministra Janševe vlade

Matej Tonin / Boštjan Koritnik

© Borut Krajnc / Nebojša Tejić, STA

Žrtvi hekerjev, ki so ukradli osebne podatke več kot 100.000 slovenskih uporabnikov Facebooka, sta tudi ministra Matej Tonin in Boštjan Koritnik, poroča portal Necenzurirano.si.

Med velikonočnimi prazniki se je na hekerskih forumih pojavila prosto dostopna zbirka podatkov o 533 milijonih uporabnikov družbenega omrežja Facebook iz 106 držav. Največ med njimi, okrog 32 milijonov, jih prihaja iz ZDA, več kot 110.000 pa tudi iz Slovenije. Po merjenju World Population Review je bilo leta 2019 v Sloveniji 910.000 uporabnikov Facebooka. Po tej oceni so objavljene telefonske številke 12 odstotkov njegovih slovenskih uporabnikov.

Med 110.000 slovenskimi uporabniki družbenega omrežja Facebook, ki so jim hekerji ukradli osebne podatke, sta vsaj dva ministra aktualne vlade, več politikov in drugih znanih oseb.

Portal Necenzurirano.si je izpostavil, da so med slovenskimi državljani, do katerih podatkov so prišli hekerji, tudi politiki in druge javne osebnosti. Denimo minister za obrambo Matej Tonin in minister za javno upravo Boštjan Koritnik. Neznanci so objavili njuno zasebno telefonsko številko, številko njunega profila na Facebooku in zaposlitev v letu 2018, ko je bil Tonin predsednik Državnega zbora, Koritnik pa je delal na Inštitutu za primerjalno pravo.