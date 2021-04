Veliki brat v Mariboru

Policisti so s telesnimi kamerami posneli navzoče na protivladnem shodu, da bi jih lahko prepoznali in oglobili

Policisti so shod v Mariboru zgolj opazovali. In snemali. Ena imed kamer je na prsih policista na desni.

© Marko Pigac

Prvo aprilsko soboto se je na Glavnem trgu v Mariboru zbralo večje število ljudi, ki so zahtevali odprtje šol in vzklikali protivladna gesla. Policijo je presenetila množičnost shoda in je hitro opustila možnost izločevanja posameznikov in pisanja glob, namesto tega so si policisti namestili telesne kamere in posneli obraze zbranih. Kasneje isti dan so sporočili, da bodo vsi, ki so bili tam in jih bo policija s prepoznavo obrazov lahko identificirala, na dom prejeli sporočilo o globi.