9 in 5 let stari sestrici vložili pobudo za ustavno presojo o zaprtju šol in vrtcev

Ustavno sodišče bo zadevo obravnavalo absolutno prednostno

Sestrici, stari 9 in 5 let, ki obiskujeta 4. razred osnovne šole in zadnje leto vrtca, sta na ustavno sodišče vložili pobudo za ustavno presojo več vladnih odlokov in sklepov, s katerimi vlada zapira, odpira šole in tudi sicer ureja osnovnošolsko izobraževanje v času epidemije novega koronavirusa ter tudi pobudo za presojo za zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covida-19. In ustavno sodišče je v veliki večini sledilo pobudnicama in bo presojalo omenjene pravne akte. Odločitev so sprejeli s šestimi glasovi proti trem, proti sta, kot običajno, glasovala sodnika Klemen Jaklič in Marko Šorli, pa tudi sodnik Rajko Knez.

Pobudnici med drugim poudarjata, da njuna starša nista strokovno usposobljena za poučevanje v osnovni šoli oziroma za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu. Posebej opozarjata na dolžino trajanja izpodbijanih ukrepov, pri čemer menita, da je treba upoštevati tudi trajanje zaprtja zavodov s področja vzgoje in izobraževanja v spomladanskem delu leta 2020. Menita, da zaradi dolgotrajnega zaprtja šol otrokom nastaja težko popravljiva škoda.

Navajata, da med učenci nastaja velik razkorak v znanju, kar naj bi imelo vpliv na izobraževalni proces tudi po vzpostavitvi normalnega osnovnošolskega stanja, pri čemer naj bi bili prizadeti tako manj kot bolj uspešni učenci, ker naj učitelji ne bi mogli premoščanja nastalih razlik. Zatrjujeta, da prihaja pri otrocih zaradi šolanja na daljavo do deficita znanja in do bistvenega upada motivacije. To naj se ne bi dogajalo le pri otrocih iz ranljivejših skupin, temveč tudi pri bolj uspešnih učencih, kamor naj bi sodila prva pobudnica.

Škoda, ki naj bi zaradi neobiskovanja zadnjega leta vrtca nastajala drugi pobudnici, naj bi bila v tem, da bi v vrtcu načrtno in strokovno razvijali njeno sposobnost ohranjanja koncentracije ter ji privzgajali učne navade in ročne spretnosti, ki jih otroci potrebujejo v šoli. Težko popravljiva škoda naj bi otrokom nastajala tudi na področju duševnega zdravja. Pobudnici opozarjata tudi na škodo, ki naj bi nastajala zaradi drastičnega upada socialnih stikov, ki so jih sicer deležni otroci v šolah in vrtcih in ki naj bi bili vitalnega pomena za njihov razvoj. In nenazadnje, pobudnici navajata, da se škoda, ki nastaja otrokom, po mnenju strokovnjakov odraža tudi v tem, da so otroci slabše gibljivi in še bolj prekomerno hranjeni.

Ustavno sodišče bo zadevo obravnavalo absolutno prednostno, za zadržanje in s tem začasno razveljavitev omenjenih pravnih aktov pa se niso odločili.