Po 15 letih eksperimentov z neodvisnim kadrovanjem in upravljanjem državnih podjetij

Od KAS-a do poloma

Irena Prijović, izvršna direktorica Združenja nadzornikov Slovenije, o kadrovanju: »Po novem v javnosti, ko govorimo o kadrovanjih v gospodarstvu, že kar prostodušno govorimo o strankarskih kvotah, ki se spet legitimizirajo kot nekaj normalnega.«

© Borut Krajnc

Kadrovski cunami v času prve vlade Janeza Janše med letoma 2004 in 2008, najbolj primitivno politično kadrovanje po gospodarstvu, je bil za politiko in javnost tak šok, da je po njem prišla streznitev. Naslednja vlada Boruta Pahorja je obljubila, da bo poslej vse drugače. Pahor je tedanji ministrici za javno upravo Irmi Pavlinič Krebs naložil, naj izdela nov način izbire nadzornikov in predsednikov uprav »državnih« podjetij. Krebsova se je pri tem zgledovala po tako imenovanem finskem modelu izbire neodvisnih strokovnjakov v nadzorne svete in uprave državnih podjetij. Osnovni princip finskega modela je, da vodstva podjetij sama v sodelovanju z lastniki izpeljejo natečajne postopke.