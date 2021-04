Lahko greste v tujino! Lahko greste v Italijo, Avstrijo, na Hrvaško!

Ustavno sodišče začasno zadržalo vladno prepoved potovanj v tujino

Ustavne sodnice in sodniki so do končne odločitve zadržali določbo vladnega odloka in s tem slovenskim državljanom omogočili pot iz države

Ustavne sodnice in sodniki so odločili, da bodo presojali ustavnost vladnega odloka, ki omejuje potovanja v države na rdečem seznamu, med katere sodijo tudi vse sosednje države. Obenem so do končne odločitve v zadevi tudi zadržali omenjeno določbo vladnega odloka in s tem slovenskim državljanom omogočili pot iz države.

Vladna prepoved potovanja v države ali regije na rdečem seznamu je namreč veljala za vse, razen za osebe, ki so prebolele covid-19 ali so že bilje cepljene proti tej bolezni. Pobudniki ustavne presoje zatrjujejo, da gre za nesorazmeren ukrep in da bi se zasledovane cilje dalo doseči z milejšimi ukrepi.

Ustavno sodišče je v bistvu presodilo, da je pravica do svobode gibanja tako osnovna človekova pravica, da vanjo ni mogoče posegati lahkomiselno in brez pravih argumentov, kot se dogaja sedaj.

Ustavno sodišče je njihove pobude sprejelo in v sklepu ugotovilo, da so škodljive posledice, ki bi jih lahko povzročilo izvrševanje izpodbijane določbe ob njeni morebitni protiustavnosti, s katero bi se omejila možnost izstopa iz države in prek tega omejile pravica do svobode gibanja, pravica do zasebnega in družinskega življenja ter pravica do svobodne gospodarske pobude, hujše od škodljivih posledic za varstvo javnega zdravja, ki bi jih lahko povzročilo začasno zadržanje izvrševanja te določbe ob njeni morebitni ustavni skladnosti.

Ustavno sodišče je v bistvu presodilo, da je pravica do svobode gibanja tako osnovna človekova pravica, da vanjo ni mogoče posegati lahkomiselno in brez pravih argumentov, kot se dogaja sedaj. Zatorej, veselite se, državne meje so spet odprte – če morate ali želite, lahko greste v tujino. Ob tem pa se vseeno tudi vprašajte, v kakšni državi živite in pod kakšno oblastjo, da je vaš razlog za veselje lahko že zgolj dejstvo, da so se po posredovanju ustavnega sodišča odprle meje in lahko zapustite lastno državo.