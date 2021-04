Prihodnost dela opozarja na socialni in ekonomski položaj delavk in delavcev v Sloveniji

Natečaj za prvomajski plakat

Socialni demokrati v sodelovanju s TAM-TAM Inštitutom razpisujejo natečaj za oblikovanje prvomajskega plakata na temo 'Prihodnost dela'. Z družbenokritičnim plakatom želijo opozoriti na izzive dela, nove generacije delavskih pravic, delavskega organiziranja in kolektivnega organiziranja novodobnih in tradicionalnih delavk in delavcev, ki živijo od svojega dela in znanja.

"Z natečajem 'Prihodnost dela' želimo opozoriti na socialni in ekonomski položaj delavk in delavcev v Sloveniji danes in v prihodnje. Na družbenokritični način želimo predstaviti izzive prihodnosti dela, spodbuditi k ponovnemu organiziranju tradicionalnih in novodobnih delavcev v sindikate kot kolektivne oblike zaščite ter delavskega dogovarjanja k kolektivni akciji. Delavske pravice so bile skozi čas vedno izborjene in ne podeljene," so zapisali organizatorji.

Zmagovalna rešitev bo nagrajena s 1.000 evri in bo javno predstavljena na sto TAM-TAM plakatnih mestih. Podeljeni bosta tudi denarni nagradi za 2. in 3. mesto.

Plakate zbirajo do torka, 20. aprila do 24. ure. Prijave so možne le preko spletnega obrazca, ki je dostopen na tej povezavi.

Dela bo ocenjevala strokovna komisija v sestavi: Jure Tovrljan (kreativni direktor AV studio, predsednik žirije), Rok Flego (umetniški direktor, Pristop), Matevž Frangež (načrtovanje in komuniciranje, Socialni demokrati), Boštjan Hrovatin (direktor, Fini mediji) in Tamara Smolej (vodja odnosov z javnostmi, TAM-TAM).

Praznik dela je mednarodni praznik delavstva, ki ga vsako leto praznujejo v večini držav sveta, posvečen pa je spominu na demonstracije v Chicagu leta 1886.