Danes prvi protivladni koncert

Spletni dogodek Glas upora si boste lahko ob 19. uri ogledali na spletu

Danes ob 19. uri se bo odvil protestni koncert, ki si ga boste lahko ogledali v živo na Facebooku in na spletni strani www.glasupora.si. Nastopili bodo Ana Vipotnik in Igor Leonardi (10.000 biciklov), Jadranka Juras in Darko Nikolovski (Operacija Juriš), MEF in Nobend (Mi se premikamo), Boris A. Novak, Leopold I (Nesen), Matija Solce, Jani Kovačič (Molk in profiti), Rihard Zadravec (Kdo koga), Zajtrk s prijatelji (Politično nekorektna), Doša (Razglednice), Andrej Rozman - Roza (Nas še za vas je sram), Luka Kotnik in Alina Hirtl (Prišel bo sončen dan), Zlatko (Svoboda), Sara Bajec in nekateri gosti presenečenja.

"V času, ko potekajo intenzivni politični pritiski na večino javnih medijev in se kaznuje vsako izražanje v javnem prostoru so socialna omrežja naše "osvobojeno ozemlje". V tradiciji narodno-osvobodilnega boja na njem prirejamo tudi kulturni dogodek, ki bo omogočal udeležbo vsem, ki zaradi pravnih, zdravstvenih, ekonomskih ali geografskih razlogov v tem trenutku ne morejo izraziti svojega nasprotovanja strahovladi na ulicah," so v sporočilu za javnost zapisali organizatorji.

"V časih, ko oblast omejuje svobodo izražanja in jo tako direktno kot indirektno kaznuje in sankcionira, je še toliko bolj pomembno, da se sliši vsak glas upora in se podpira vse različne in kritične načine razmišljanja in ustvarjanja. V zadnjem letu je večje število glasbenic in glasbenikov svoje talente uporabilo tudi za sporočanje kritike do oblasti in trenutnih razmer v naši družbi. Z današnjim koncertom se bomo skupaj spomnili nekaterih opaznejših stvaritev in se skupaj zahvalili njihovim avtorjem," so dodali.

Protestna ljudska skupščina

Izpostavili so, da vse več ljudi meni, da širjenje okužb tej vladi celo ustreza. "To ji omogoča, da lahko v nedogled podaljšuje svoje represivne ukrepe, prebivalke in prebivalce drži v šah poziciji, na drugi strani pa epidemijo izkorišča za lastne koristi; za politična kadrovanja, sumljive posle in ohranjanja statusa alarma, ki preprečuje drastične spremembe. Nenabava cepiv in nesmiselni ukrepi ogrožajo življenja vseh prebivalk in prebivalcev, a pri življenju ohranjajo Janeza Janšo kot predsednika vlade," so zapisali in sklenili, da bi se v normalnih razmerah Janezu Janši že zdavnaj zgodila ulica.

