Ukinja se policijska ura

Minister za zdravje je potrdil, da se s ponedeljkom znova odpirajo šole, ukinja pa se policijska ura

Minister za zdravje Janez Poklukar na današnji tiskovni konferenci

© YouTube / STA

Minister za zdravje Janez Poklukar je na današnji novinarski konferenci vlade potrdil, da se v ponedeljek znova odpirajo šole, ukinja pa se omejitev gibanja v nočnem času oziroma policijska ura. Še vedno pa bo veljala omejitev zbiranja ljudi na javnih mestih.

"Glavno in najpomembnejše sporočilo je, da ste se državljani v teh dneh držali preventivnih ukrepov in omogočili, da nismo v črni, ampak med rdečo in oranžno fazo. To ne pomeni, da smo iz najhujšega. Ne glede na ukrepe, ki ste jih izpolnjevali, smo pretresli vladni semafor in menimo, da smo dosegli pomembne premike, da sproščamo in omogočamo družbeno življenje navkljub težki situaciji," je dejal minister Poklukar in dodal, da bo novi vladni semafor "pomembno drugačen od prejšnjega".

S ponedeljkom se odpirajo tudi smučišča, ob pogojih, ki so veljali še pred zadnjih zaprtjem (predhodnno testiranje).

Več sledi ...

jg7rg1MeaPU