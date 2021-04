»Janša se je prilagodil novim časom in novim diskurzom«

IZJAVA DNEVA

"Bilo bi resno, če ne bi bilo tako boleče smešno. Že ko desničarji v povedi uporabijo besedo diskurz, je to komično, absurdno pa je, ko levičarjem in celotni družbi očitajo šovinistični, seksistični in rasistični diskurz. A tako pač je, ko se izpoje diskurz o postkomunistični zaroti in ko zgodba o globoki državi nikogar več ne prepriča. Boj z ostarelimi dediči (ne)uspele slovenske tranzicije je končan, časi so se spremenili, kučani in jankovići upehali, sploh pa so si bili z Janšo od nekdaj preveč podobni."

"Janša se je prilagodil novim časom in novim diskurzom, ker se je moral, odkar ga več ne ogroža preteklost, pač pa sedanjost in skupaj z njo prihodnost. Odnašajo ga vrednote, ki so mu globoko tuje. Vrednote, ki jih utelešajo generacije mladih in manj mladih Slovencev, ki pripadajo nestrankarskemu, naddržavnemu, globalnemu etosu in gibanjem, ki si z delovanjem od spodaj navzgor prizadevajo za pravično delitev družbenega bogastva, zaščito okolja in konec divjega kapitalizma."

(Kolumnistka Mojca Pišek o tem, da predsednika vlade Janeza Janšo ne ogroža več preteklost, pač pa sedanjost in prihodnost; via Delo)