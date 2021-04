Dobra dva milijona evrov nezakonito izrečenih glob

Kdo bo ljudem povrnil globe, ki jih je policija izrekla brez veljavne pravne podlage?

Če mislite, da ste se po krivici znašli v policijskem postopku, pomoč poiščite na www.pravnamreza.si

© Borut Krajnc

V začetku decembra lani je ustavno sodišče odločilo, da sklepi, s katerimi je vlada podaljševala svoje odloke, v katerih je zapovedovala nošnjo maske, prepovedovala shode, določala policijsko uro in prepovedovala prehajanje regijskih in občinskih meja, niso veljavni, saj jih vlada ni objavila v Uradnem listu. Tedaj je bilo jasno, da je policija na podlagi teh pravnih aktov, ki sploh niso bili pravno veljavni, izrekla številne kazni, ki jih ne bi smela. A od takrat se ni zgodilo nič.

Novo pa je to, kar so razkrili v časniku Dnevnik in sicer, da se nezakonitega kaznovanja državljanov in morebitnih posledic za oblast, ki ga je zakrivila, zavedajo celo na notranjem ministrstvu, ki ga vodi Aleš Hojs. Na njegovo zahtevo je namreč policija zbrala podatke o izrečenih kaznih v obdobju, za katerega na ministrstvu menijo, da določeni vladni odloki niso veljali, točneje med 24. oktobrom in 5. decembrom lani.

Od oblasti bi upravičeno pričakovali, da bi z zakonom odredila amnestijo za vse, ki so bili kaznovani na podlagi neveljavnih sklepov ter sistemsko uredila povrnitev glob tistim (torej veliki večini), ki so globe že poravnali.

V tem času je bilo po podatkih ministrstva na podlagi odloka o ukrepih za zmanjšanje tveganja okužb izdanih 1657 plačilnih nalogov in posledičnih pravnomočnih 1528 glob v skupni vrednosti dobrih 600.000 evrov. Na podlagi odloka o omejitvi gibanja in zbiranja pa je v tem času policija za kršenje policijske ure in drugih ukrepov iz tega odloka izdala kar 4000 plačilnih nalogov. Od tega je pravnomočnih 3732 glob, katerih vrednost znaša skupno približno 1,5 milijona evrov.

Skupaj je torej po podatkih notranjega ministrstva policija izrekla za več kot 2 milijona eurov neveljavnih glob. A to so le podatki ministrstva, povsem možno je, da so realni podatki drugačni, obdobje neveljavnosti vladnih sklepov daljše in posledično še višja vsota nezakonito izdanih glob.

Od oblasti bi upravičeno pričakovali, da bi z zakonom odredila amnestijo za vse, ki so bili kaznovani na podlagi neveljavnih sklepov ter sistemsko uredila povrnitev glob tistim (torej veliki večini), ki so globe že poravnali. Se bo to tudi res zgodilo, ali se bo vsak sam prisiljen obrniti na sodišče?