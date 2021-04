»Pri otrocih in mladih druženje ni samo želja, je potreba«

IZJAVA DNEVA

"Še posebej so prizadeti otroci, ki so v tem letu začeli z novimi programi, na primer tisti v prvem letniku srednje šole in prvem letniku fakultete. Zato, ker še niso vzpostavili novih socialnih stikov, skozi vse te mesece pa so stari zbledeli. Med njimi je največ osamljenosti. Večina si želi novih doživetij, kontaktov. Mislim, da je ena od rešitev, kako pomagati otrokom, ta, da jih prioritetno cepimo. To so generacije, na katerih bo naša družba slonela v prihodnosti. Če bo epidemija še dolgo trajala, mislim, da potrebujejo prioritetno zaščito. Nobena druga generacija ni tako usmerjena v druženje in ni tako ključno zaznamovana s tem. Najtežje shajajo brez druženja in tudi ko pridejo skupaj, najtežje vzdržujejo zahtevano distanco. Pri otrocih in mladih to ni samo želja, to je potreba. Ena od prioritet mora biti, da jim dovolimo, da se jim življenje začne dogajati naprej. To je pomembno za njihovo zdravje in za našo dobrobit v prihodnosti. Menim, da to na preostale načrte o cepljenju dolgoročno ne bi imelo večjega vpliva in ne bi povzročalo večjih zaostankov."

(Dr. Marija Anderluh, vodja službe za otroško psihiatrijo na Pediatrični kliniki Ljubljana, o tem, kateri otroci so pred koncem šolskega leta pod največjim pritiskom; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)