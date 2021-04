»Sram me je, da se šele zdaj zavedam, kako sem bil priča zlorabam, in da sem bil takrat tiho«

IZJAVA DNEVA

"Kdo bi si mislil, da bo generacija naših profesorjev in staršev končala tako neslavno. Vendar jim jaz ne bom sodil, grob si je izkopala povsem sama. Jaz lahko rečem samo fuck off, dovolj je, nočem se poistovetiti s tem vzorcem in takim obnašanjem. Ljudje, obtoženi zlorab na akademiji, so profesorji, ki sem jih spoštoval in so mi celo pomagali, največje izdajstvo pa je, da marsikdo od njih noče razumeti, zakaj in česa je obtožen. Igro moči je marsikdo od njih videl kot nekaj povsem sprejemljivega."

"Sram me je, da se šele zdaj zavedam, kako sem bil priča zlorabam, in da sem bil takrat tiho. Verjamem, da so njihova dejanja nasledstvo prejšnjih iger moči, ki so jih spremljali od svojih starejših kolegov. A hvala bogu, da imamo priložnost to nit zlorabe zdaj prerezati. Mogoče je sicer, da so zapuščino svobodne ljubezni in seksualne revolucije narobe interpretirali. Ne vem. Žal mi je, da se o teh stvareh nismo sposobni pogovarjati bolj naglas. To nikakor ni svet, v katerem želim živeti."

(Igralec Benjamin Krnetić o spolnih zlorabah profesorjev na AGRFT; v intervjuju za Sobotno prilogo Dela)