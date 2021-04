Hejt SLOVEni

VIDEO DNEVA

Severina, Hristina Popović in Goran Bogdan v videu proti sovražnem govoru. V kampanjo so se do zdaj s svojimi videosporočili vključili tudi Zoran Kesić, Ida Prester, Marko Vidojković, Mile Kekin, Slavimir Stojanović Futro, Nadin Mičić in druge javne osebnosti.

Qd7m3jF8NC8