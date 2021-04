Jonas: »Vlada nam hoče podtakniti, da smo navdušeni komunisti«

IZJAVA DNEVA

"Jaz pripadam tisti generaciji, ki je bila v kontri proti kakršnikoli oblasti. Tako proti staršem kot proti sistemu. Danes sem liberalec in jezi me, ko nas trenut¬na vlada obtožuje, da si želimo vrnitve starih časov. Kot da nismo bili vedno v kontri. Zafrkavali smo se iz socializma. In zdaj nam hočejo podtakniti, da smo navdušeni komunisti. Nismo, jebemti."

(TV voditelj Jonas Žnidaršič o tem, da se je njegova generacija vedno upirala kakršnikoli oblasti; v intervjuju za NeDelo)