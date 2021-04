Kobal: »Počutil sem se, kot bi nekoga ubil. Linč je bil strahoten.«

IZJAVA DNEVA

"Vzel sem nekaj, za kar sem menil, da je slab tekst. Vedel sem, da so nekateri v komisiji pripadniki točno take komercialnosti. Z moje strani je bilo predlagano še eno besedilo, ki je bilo moje avtorsko, vendar je bilo oddano pod psevdonimom. Ugotovil sem, da tistega sploh niso pogledali, zato me je zagrabila res huda potrtost. Zato sem poskusil še s tem besedilom in točno tega so vzeli. To je pokazalo na kompletno inkompetenco žirije, ki je izbirala besedila. Po aferi sem prejel kup kazenskih tožb, vrnil sem honorar, ki se ga nisem niti dotaknil, saj sem vedel, da ga bo treba vrniti. Počutil sem se, kot bi nekoga ubil. Linč je bil strahoten, čeprav sem se odklopil in se tega nisem zavedal v polnosti. Dolgo nisem dal izjav za medije, kasneje pa sem se na STA opravičil za to dejanje. Napaka je bila narejena in sem jo plačal, menim pa, da bi moralo biti tudi tu neko sorazmerje."

(Režiser, igralec in dramatik Boris Kobal o svoji plagiatorski aferi, ko je komedijo La prova generale italijanskega avtorja Alda Nicolaja z nekaj manjšimi spremembami predstavil kot svoje izvirno avtorsko delo z naslovom Profesionalci espe; v intervjuju za časnik Večer)