»Minil je 100. dan odkar STA od vlade ni dobila niti evra«

Direktor Slovenske tiskovne agencije (STA) Bojan Veselinovič je na vlado Janeza Janše naslovil javno pismo, v katerem je dejal, da ji omogoča dostop do vseh poslovnih knjig in spisov, in to kljub temu, da vlada takšne zahteve na STA ni nikoli naslovila

Uroš Urbanija, direktor Ukoma, ki pritiska na STA

© Borut Krajnc

"V soboto je minil 100. dan, odkar STA ni dobila niti evra za opravljeno javno službo v letošnjem letu," je javno pismo Janševi vladi začel direktor STA Bojan Veselinovič. Opozoril je, da vlada kot razlog, zakaj se je odločila za zaustavitev financiranja javne službe STA, navaja, da STA še vedno ni dostavila dokumentacije, na podlagi katere bi se lahko pripravilo oceno »primernega financiranja«. Kot direktor naj bi bil Veselinović letos dvakrat pozvan k podpisu pogodbe o opravljanju javne službe za letos, vendar naj za to ne bi izkazoval nobenega interesa. "Ne drži ne eno ne drugo," poudarja direktor STA.

"Javno sporočam vladi kot edinemu družbeniku STA, da ji kot direktor STA omogočam dostop do vseh poslovnih knjig in spisov, in to kljub temu, da na družbo nikoli ni naslovila takšne zahteve," je zapisal v javnem pismu in dodal, da se s sklepom vlade za prenos korporacijskih pravic v zvezi z zahtevo po dokumentaciji doslej ni izkazala nobena vladna služba ali organ. "To velja tudi za Ukom," je opozoril Veselinovič.

Zato zdaj vlado javno poziva, naj pisno sporoči, komu in na kakšen način naj se omogoči dostop do želene dokumentacije. "S strani STA gre sicer za potezo, ki bi ji lahko kdo očital pravno nekorektnost. A po posvetu s pravnimi strokovnjaki sem se vendarle odločil zanjo, čeprav zahteve vlade kot družbenika po vpogledu v dokumentacijo STA, kot rečeno, nismo nikoli dobili," je zapisal direktor STA.

"Namesto tega smo bili naslovniki številnih dopisov Ukoma, ki so me silili v protipravno ravnanje in bili deležni diskreditacij tiskovne agencije, zaposlenih in mene kot direktorja, da skrivam dokumentacijo," je poudaril.

Z javnim pismom je pisno seznanil tudi člane NS STA, Svet delavcev STA, Zastopstvo novinarjev STA in Sindikat novinarjev STA. Poudaril je, da se je za ta korak odločil v velikem precepu med doslednim spoštovanjem jasno določenega pravnega okvira, ki ureja informacijske pravice družbenika, in izničenjem praznega izgovora vladne strani, ki vodi v finančno izčrpavanje STA in ogroža socialno varnost zaposlenih. "Ti niso moj ujetnik, ampak bodo žrtev ravnanja vlade, ki kljub jasno določenim zakonskim obveznostim ne plačuje opravljene javne službe STA in jo na pragu 30-letnice peha v propad," je zapisal Veselinovič.

"Dolžnost vlade je, da v imenu ustanovitelja s spoštovanjem zakonskih obveznosti prepreči propad STA."



Bojan Veselinovič,

direktor STA

"Sedmi protikoronski zakon (PKP7) nalaga, da se za javno službo STA letos zagotovijo sredstva iz državnega proračuna ne glede na to, ali je z ustanoviteljem sklenila pogodbo, in sicer v skladu s sprejetim Poslovnim načrtom za leto 2021. Ta je tudi po Zakonu o STA jasno določen kot podlaga za presojo o »primernosti financiranja« in posledično za odmero nadomestila za opravljanje javne službe. NS STA ga je za leto 2021 sprejel decembra lani, ko ga je tudi posredoval vladi. Že tedaj smo vlado prosili za pripravo pogodbe o opravljanju javne službe za letos, a pogodbe do danes še nismo dobili. Po določilu PKP7 ta sicer ni potrebna, zato so očitki, da sem bili že dvakrat pozvan k podpisu pogodbe, za kar naj ne bi izkazal nobenega interesa, popolnoma neutemeljeni. Pač pa drži dejstvo, da vlada svojih obveznosti do STA ne izpolnjuje niti po PKP7 niti po Zakonu o STA. Na to opozarja tudi pooblaščeni revizor," je opozoril v javnem pismu.

Pooblaščeni revizor je v svojem mnenju ugotovil, da računovodski izkazi pošteno predstavljajo poslovanje STA v letu 2020 in dodal, da neizpolnjevanje obveznosti ustanovitelja vpliva negativno na likvidnosti položaj STA in ogroža njeno neomejenost delovanja.

"Dolžnost vlade je, da v imenu ustanovitelja s spoštovanjem zakonskih obveznosti prepreči propad STA," je sklenil Veselinovič.