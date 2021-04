Informacijska pooblaščenka: »Kacinovo izjavo razumem kot povsem neprimerno«

Jelko Kacin išče nove krvice za nastale razmere

Nacionalni koordinator za cepljenje Jelko Kacin je včeraj za TV Slovenija za težave zaradi neenotnega sistema za cepljenje med drugim okrivil informacijsko pooblaščenko Mojco Prelesnik. Slednja mu je odgovorila, da je njegova izjava popolno sprenevedanje.

"Imamo težavo, da so se ljudje decembra prijavljali na e-upravi, teh podatkov pa še vedno ni dovoljeno posredovati zdravstvenim domovom. Informacijska pooblaščenka je z začasno prepovedjo ustavila in onemogočila prenos podatkov, dokler je tako, je težko narediti čudeže," je dejal Kacin.

"Izjavo gospoda Kacina razumem kot povsem neprimerno, ali gre za popolno sprenevedanje ali nepoznavanje problema. Oboje je zaskrbljujoče," se je za Dnevnik odzvala informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik.

Slednja je decembra lani sprožila nadzor nad zbiranjem prijav za cepljenje na spletnem portalu eUprava. Sum, da vlada izvaja nekaj protipravnega, ji je vzbudila napoved ministra za javno upravo Boštjana Koritnika, ki je najprej dejal, da se bo o uporabi zbranih podatkov odločalo naknadno, kar je v popolnem nasprotju s pravom varstva osebnih podatkov.

Mojca Prelesnik

Sredi marca, ko so na eUpravi zbrali podatke o več kot 140.000 posameznikih, je urad informacijske pooblaščenke izdal začasno odločbo ministrstvoma za javno upravo in za zdravje ter NIJZ. Inšpekcijski postopek je razkril, da so bili interesenti za cepljenje zavedeni. "Objektivno sploh ni mogoče ugotoviti, kaj so z oddajo vloge v resnici dosegli, saj prijava na cepljenje v praksi poteka le preko izbranega zdravnika. Državljani pa imamo pravico vedeti, in si to v teh težkih časih več kot zaslužimo, kako točno se prijaviti na cepljenje," je zapisala informacijska pooblaščenka, ki ni ničesar prepovedala, kot je zavajal Kacin, temveč je zgolj odredila zamrznitev uporabe zbrane baze osebnih podatkov, dokler tisti, ki so oddali vloge, ne bodo prejeli ustreznih informacij.