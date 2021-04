Ana Roš: »Virus ne vidi razlike med zasebnim in poslovnim kosilom«

IZJAVA DNEVA

"In zdi se mi, da vsi ti ukrepi, ki so neke vrste bližnjice do tega, da vsi skupaj začenjamo goljufati oz. da smo začeli goljufati sistem, podaljšujejo krizo, predvsem pa ni več nadzora nad tem, kaj kdor koli počne. Če res moramo državo hermetično zapirati in ustavljati gospodarstvo, potem bi bilo prav, da se gospodarstvo generalno ustavi, virus oklesti in potem začne nazaj živeti. Tako pa z vsemi temi bližnjicami to agonijo podaljšujemo."

"Ta trenutek je agonija na podeželju seveda večja, ker smo zaprti 13 mesecev minus 18 tednov lani poleti, in mislim, da so takšni ukrepi oz. obhodi nevarni, hkrati pa povzročajo veliko slabe volje in nejevolje, zato ker se dejansko pravila spreminjajo vsak dan in praktično brezpredmetno. Jaz res mislim, da virus ne vidi razlike med zasebnim kosilom in poslovnim kosilom."

"Zdi se mi, da postavljamo pravila in zakone zato, da potem iščemo luknje, kako jih bomo izrabili, da se nam ja ne bo nič zgodilo. In zato virus ostaja in zato bo virus obstal in zato bomo restavracije odpirali mogoče junija ali julija, čeprav dejansko polovica njih že zdaj dela. In ko sprašujem vlado, ali lahko mogoče poskusno odpremo, da ugotovimo, ali so restavracije dejansko viri okužb, takrat rečejo pa, da to ni mogoče, ker restavracije morajo ostati zaprte. Se pravi, da rečemo eno, v drugem hipu pa jim dokažemo ravno nasprotno."

(Ana Roš, vodja Hiše Franko in ena od najbolj cenjenih mojstric kulinarike na svetu, o izjemi v vladnem odloku, ki velja za poslovna kosila ter o tem, da za uspešno delovanje restavracije nujno potrebuje popolno sprostitev ukrepov, vključno s strežbo v notranjih prostorih in sprostitvijo prehajanja mej; via MMC RTV SLO)