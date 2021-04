»Nekateri se želijo na vsak način okužiti, da bi prejeli potrdilo o prebolevnosti«

IZJAVA DNEVA

"Opazili smo, da je pri ljudeh nevarna praksa, da se želijo na vsak način okužiti, da bi dobili potrdilo, da so virus preboleli. Poleg tega so različna poročila o goljufanju pri testih. Z večjo dostopnostjo do cepljenja se bo tudi to, da je nekdo že prebolel covid, verjetno umaknilo s seznama ugodnosti pri prehajanju čez mejo."

(Mateja Logar, vodja svetovalne skupine pri ministrstvu za zdravje, na vladni novinarski konferenci o tem, da vse bolj opažajo širjenje nevarnega trenda)