Slovenski lastniki nepremičnin na Hrvaškem na ustavno sodišče

V iniciativi, ki zastopa več kot deset tisoč slovenskih državljanov, menijo, da se jim kršijo temeljne človekove pravice in svoboščine

© Tomaž Lavrič

Civilna iniciativa Lastniki nepremičnin na Hrvaškem – ODPRITE NAM MEJE je danes javnost obvestila, da je odvetnik Matjaž Šaloven na ustavno sodišče vložil še drugo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti. Z njo se izpodbija odlok o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja covida-19, ki velja od 12. aprila. "Pobuda je nedvomno podana v širšem javnem interesu, saj izpodbijani odlok posega v pravice več deset tisoč slovenskih državljanov, lastnikov nepremičnin ali premičnin na Hrvaškem," so zapisali v iniciativi.

V iniciativi menijo, da se z omenjenim odlokom kršijo naše temeljne človekove pravice in svoboščine, saj odlok onemogoča izvajanje lastninske pravice, lastnike pa večplastno diskriminatorno obravnava v primerjavi z drugimi kategorijami oseb, ki vstopajo v državo in nenazadnje tudi s tistimi slovenskimi državljani, ki imajo nepremičnine v drugih statističnih regijah in lahko kljub prepovedi gibanja med regijami neovirano in brez kakršne koli ovir skupaj s svojimi družinskimi člani prehajajo meje za potrebe vzdrževanja nepremičnin.

"Številni lastniki nepremičnin na Hrvaškem niso bili že 8 mesecev ali več, saj je vlada ves ta čas omejevala prehod meje, čeprav je bila epidemiološka slika na Hrvaškem precej boljša od te v Sloveniji."

"Odlok prav tako določa absolutno nesprejemljive, nesorazmerne in povsem neživljenjske pogoje za vrnitev v 12 urah, saj se v tem času ne da na nepremičninah narediti praktično ničesar ter pogojuje vstop s predložitvijo dragih PCR-testov v izogib karanteni. Številni lastniki nepremičnin na Hrvaškem niso bili že 8 mesecev ali več, saj je vlada ves ta čas omejevala prehod meje, čeprav je bila epidemiološka slika na Hrvaškem precej boljša od te v Sloveniji," so poudarili v iniciativi.

Ustavnemu sodišču zato v pobudi predlagajo, da zadrži izvajanje 10. in 11. člena odloka ter da ustavno sodišče vladi naloži, da ta zagotovi neovirano izvrševanje lastninske pravice ter odpravi diskriminacijo lastnikov premičnin in nepremičnin. K pobudi je bilo priloženih tudi več kot 420 izjav, ki so jih podpisniki peticije ODPRITE NAM MEJE zapisali ob podpisu pobude in v katerih so izpostavili svoje težave z nezmožnostjo dostopa do svojih nepremičnin.

Civilna iniciativa »Lastniki nepremičnin na Hrvaškem - ODPRITE NAM MEJE« združuje 7.800 članov, peticijo pa je podpisalo več kot 4.100 oseb.