»Če je dež, vam bo Uber zaračunal 20 evrov, če pa je sonce, pa 5 evrov«

IZJAVA DNEVA

"Ne glede na to, kar Uber pravi, da bo počel v Sloveniji, je jasno, kot kaže tudi praksa v tujini, da se, če je le mogoče, izogiba plačevanju pravičnega dela davkov. In predvsem, da se izogiba kakršnikoli odgovornosti do voznikov s tem, ko ne prizna, da deluje kot delodajalec. To pa je točka, ki bi se ji morala posvetiti država in ki lahko skrbi vse nas, državljane in državljanke, saj je Uber eno tistih podjetij, ki profitira na podlagi nižanja standardov dela ter prekarizacije in espejizacije dela. Vse to pomeni korak stran od trajnostnega razmišljanja in predstavlja postopno razgradnjo sistemov socialne države."

"Če je dež, vam bo zaračunal 20 evrov, če pa je sonce, pa 5 evrov. Oni ti seveda to povedo vnaprej, ampak ti povedo tisti trenutek, ne moraš pa vedeti za jutri. Če se zanašaš na njihov prevoz, nimaš nobene osnove, da bi vedel, kakšna bo cena prevoza čez en dan."

(V Sindikatu delavcev prometa in zvez (SDPZ) ter Sindikatu taksistov Slovenije opozarjajo na prihod Uberja v Slovenijo, ki bo po njihovem sprožil deregulacijo cen. Predlog novele zakona o prevozih v cestnem prometu mu namreč na široko odpira vrata, obenem pa je Janševa vlada za predsednika strateškega sveta za digitalizacijo imenovala Uberjevega lobista Marka Borisa Andrijaniča; via MMC RTV SLO)