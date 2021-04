Pozivi k začasni zaustavitvi cepljenja s cepivom Johnson & Johnsona

Ameriški center za nadzor nalezljivih bolezni (ECDC) bo v sredo obravnaval šesterico primerov krvnih strdkov in odločal o nadaljnjih ukrepih

© Marko Verch / Creative Commons 2.0

Ameriške zvezne zdravstvene agencije so predlagale ustavitev cepljenja s cepivom podjetja Johnson & Johnson, potem ko so se pri šestih prejemnicah cepiva, starih od 18 do 48 let, razvili krvni strdki. Simptomi so se pojavili od šest do 13 dni po cepljenju. V ZDA je bilo z omenjenim cepivom, pri katerem zadostuje že en odmerek, cepljenih 6,8 milijona ljudi. Še dodatnih devet milijonov cepiv pa imajo zvezne države na zalogi.

Ena izmed šestih žensk je umrla, druga v Nebraski je v kritičnem stanju. Ameriški center za nadzor nalezljivih bolezni (ECDC) bo v sredo obravnaval šesterico primerov in odločal o nadaljnjih ukrepih.

Po objavi novice se je vrednost delnic ameriškega podjetja Johnson & Johnson zmanjšala za tri odstotke.

Do zdaj so v ZDA sicer cepili že več kot 120 milijonov ljudi.

Ameriška zvezna uprava za hrano in zdravila (FDA) danes na Twitterju

© Twitter

Fauci: "Imeli bomo dovolj cepiv tudi brez AstraZenece"

Pred manj kot tednom dni je Evropska agencija za zdravila (EMA) napovedala preiskavo nenavadnih krvnih strdkov pri štirih cepljenih v ZDA.

Ameriški strokovnjak za nalezljive bolezni Anthony Fauci je pred tem v pogovoru za radio BBC dejal, da ZDA morda sploh ne bodo uporabile cepiva AstraZenece. "ZDA so sklenile pogodbe s številnimi podjetji, imamo oz. bomo imeli dovolj cepiv tudi brez AstraZenece," je poudaril in dodal, da je "AstraZeneca z vidika učinkovitosti zelo dobro cepivo", a da morajo v Evropski uniji "razrešiti vprašanje varnosti".

Evropska agencija za zdravila (EMA) je pred tednom dni po dodatnih raziskavah sporočila, da so krvni strdki "zelo redek" simptom cepiva AstraZenece, koristi pa so po njihovem večje od tveganj.

EMA je do 4. aprila zaznala 222 primerov krvnih strdkov. Do takrat je bilo v evropskem gospodarskem prostoru in Združenem kraljestvu s tem cepivom cepljenih okoli 34 milijonov ljudi.

qa5Ypf_OmKk

IRZsxeIZ7zs

K1Lu6cN0E7c