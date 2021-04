»Jaz sem tisti, ki se bo odločil, kaj z mandatom, nihče drug«

IZJAVA DNEVA

"Ta mandat poslanca je moj, v stranki SMC sem dobil največji odstotek glasov, še enkrat več, kot je bilo povprečje stranke, in skoraj 50 odstotkov več glasov kot prvi poslanec za mano. Sprejel bom odgovorno odločitev do stranke in gospodarstva."

"Še enkrat bom ponovil, da je mandat moj, da sem jaz tisti, ki se bo odločil, kaj bo naredil z mandatom, nihče drug, to odločitev, ki jo bom sprejel, bom sprejel, ker bom tako mislil. Delam pa to, kar delam, z veseljem in verjamem, da lahko tukaj več pripomorem slovenskemu gospodarstvu."

(Gospodarski minister in podpredsednik vlade Zdravko Počivalšek v oddaji Studio City na TV Slovenija je glede svoje vrnitve v poslanske klopi dejal, da je to skrajna možnost)