Ljubljanska železniška postaja se ni uvrstila na lestvico 50 najboljših v Evropi

Na lestvici 50 najboljših železniških postaj v Evropi je zmagal nemški Leipzig, sledi pa mu avstrijski Dunaj

Železniška postaja Ljubljana

© Uroš Abram

Mednarodna organizacija za varstvo potrošnikov (Consumer Choice Center) je v raziskavi o železniških postajah "European Railway Station Index 2021" ocenjevala storitve, ki jih ponujajo potnikom: čistočo, število destinacij, zasedenost peronov, dostopnost, brezplačen dostop do interneta in gostinsko ponudbo.

Med 50 najbolje ocenjenimi evropskimi železniškimi postajami je zmagal Leipzig, na drugo mesto se je uvrstila glavna dunajska železniška postaja, tretje mesto pa je zasedel londonski St. Pancras. Četrto mesto si delita amsterdamski Centraal in Kazansky v Moskvi, peto pa Frankfurt na Majni in München.

"Sodobna železniška postaja na Dunaju, Hauptbahnhof Wien, ocenjevalcev ni navdušila le zaradi zanimive arhitekture, temveč predvsem zaradi kakovosti storitev, ki jih ponuja potnikom. Največ točk so podelili pozitivni potovalni izkušnji, visoki stopnji čistoče, široki ponudbi z 90 trgovinami in lokali ter prijaznosti do okolja. Potniki se lahko z vsake dunajske postaje podzemne železnice ali tramvaja do železniške postaje pripeljejo v največ 30 minutah, poleg tega je ob postaji tudi 600 parkirnih mest. Za napajanje postaje uporabljajo sončne panele, ki pokrivajo 1.200 kvadratnih metrov strehe. Del energije za ogrevanje in hlajenje pridobivajo tudi z geotermalno energijo," so sporočili s predstavništva mesta Dunaj v Ljubljani.

Glavna železniška postaja na Dunaju

© Roman Bönsch

Ob glavni železniški postaji Dunaj, ki je začela obratovati leta 2015, gradijo še stanovanjsko sosesko Sonnwendviertel s 5000 stanovanji ter parkom in izobraževalnim kampusom. Do leta 2026 bodo ob železniški postaji zgradili še sosesko Neues Landgut s 1500 stanovanji.