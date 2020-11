Lara Paukovič | foto: Uroš Abram

»Splav je moja pravica«

Nika Kovač, antropologinja, sociologinja in direktorica Inštituta 8. marec, je dala v svoji zadnji knjigi besedo ženskam, ki so opravile splav

Direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač, ta je med drugim tudi pobudnik slovenske kampanje #jaztudi, je izdala knjigo o splavu. Drobno, dostopno knjižico Moja odločitev, ki naj bi ženskam ob neželeni nosečnosti olajšala odločitev, ne da bi kdo pred njihovimi vrati molil »za življenje«. Z njo smo se pogovarjali o zgodovinskem kontekstu splava, demonizaciji ženske spolnosti in moči ženskih protestnih gibanj.

V knjigi splav postavljate v zgodovinski kontekst in opomnite, da se kot umor ni obravnaval vse do 18., 19. stoletja in da je za njegovo kriminalizacijo zaslužno krščanstvo. Res je, da so morale ženske zanj pridobiti soglasje partnerja, vendar se nikomur ni zdel sporen, bil je celo sestavni del načrtovanja družine. Zakaj na to tako radi pozabljamo?