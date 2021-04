»Če manipulantska oblast stopnjuje pritisk, ljudstvo reče ne celo tam, kjer mu to škoduje«

"Ljudje se pod pritiskom pogosto začnemo obnašati iracionalno. Dlje ko pritisk traja, bolj eni iracionalno kričijo in bolj drugi iracionalno trpno molčijo; to obnašanje je v zadnjem letu postalo epidemično, v družinah, kjer se pobijajo, in na delovnih mestih, ki postajajo neznosna. A če ta pritisk stopnjuje še povsem iracionalna, kaotična in manipulantska oblast, se ljudstvu pač ne gre čuditi, da reče ne celo tam, kjer mu to škoduje. Ne pravijo starši, ki blodijo o nevarnosti palčk v nosu, ne razmislijo pa o resnosti bolezni, ki terja tudi otroške žrtve. In ne pravijo tudi ravnatelji, ki jih je vlada z ignoriranjem na eni strani spremenila v upornike z razlogom, na drugi pa v panične aparatčike, ki hočejo, v grozi pred tožbami blodnjavih staršev, šesttedensko usposabljanje o tem, kako s palčko v nos in potem v tekočinico. Za postopek, opisan v navodilih, ki ni nič bolj kompliciran kot kapljice za nos ob prehladu. In ki bi morda komu tudi rešil življenje."

(Kolumnistka Tanja Lesničar Pučko o tem, da se ljudje, ko so pod pritiskom, pogosto obnašajo iracionalno; via Dnevnik)