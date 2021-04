Ministrica Simona pa nič

Učenci, dijaki, študentje se vračajo v učilnice, v šolstvu pa vladata zmeda in negotovost

Za masko in prijaznim nasmehom ministrice za izobraževanje Simone Kustec se ne skriva veliko. Pravzaprav nič, čas epidemije je pokazal, da ministrica ni sposobna voditi ne ministrstva ne dobre šolske politike.

© Borut Krajnc

Na Nizozemskem so bile lansko pomlad šole zaradi epidemije covid-19 zaprte osem tednov. Nizozemska je razvita dežela s hitro delujočimi internetnimi povezavami in dobrim šolskim sistemom. A kljub temu je bil, kot je pokazala študija, objavljena v reviji Pnas, upad znanja otrok zaradi šolanja na daljavo zelo velik. Ko so raziskovalci primerjali rezultate nacionalnih preizkusov znanja v različni letih, so ugotovili, da je lanski upad znanja enak času zaprtja šol, na primeru Nizozemske torej petini šolskega leta. Ugotovili so tudi, da so »izgube znanja še za 60 % višje med tistimi, ki prihajajo iz okolij, kjer so starši slabše izobraženi«. Raziskava, ki je obravnavala obdobje prvega vala epidemije, je skratka pokazala, da so »učenci med učenjem od doma napredovali zelo malo ali celo nič«.