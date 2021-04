Policijska specialna brigada Moris?

SDS prevzema nadzor nad policijo enako, kot ga je pred skoraj tremi desetletji nad vojsko

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs ni obiskal nobenega od miroljubnih protivladnih shodov, pač pa le edinega nasilnega, ki se ni zgodil v organizaciji petkovih kolesarskih protestnikov. In tja je odšel v spremstvu specialne policijske enote, katere pripadniki so v rokah držali avtomatsko strelno orožje.

© Robert Balen, Večer

Sedanje vodstvo policije je sredi marca spremenilo sistemizacijo delovnih mest v policiji. Trdi sicer, da ne gre za novo sistemizacijo, pač pa za spremembe in dopolnitve doslej veljavne notranje organizacije. Toda prav s to sistemsko spremembo si je bistveno olajšalo nadaljnje kadrovske menjave po celotni vodstveni strukturi. A ne le to: namen je bil tudi omogočiti nove zaposlitve, pri čemer pa ne gre za katerekoli zaposlitve; na policiji bodo zaposlili kar 54 novih ljudi na oddelku za tajno policijsko sledenje in opazovanje, celoten proces pa poteka brez javnega razpisa in celo brez internega razpisa. Izbira teh novih ljudi je popolnoma prepuščena vodstvu policije. Bo ta dobila več deset novih zaposlenih s člansko izkaznico SDS, in to ravno na enem od najobčutljivejših področij? Ali to pomeni dokončen politični prevzem policije, ki ga bo izpeljala politična stranka, in s tem pridobitev vpliva, ki ne bo odvisen od vsakokratnih (političnih) menjav v vodstvu policije?